Тренер фигуристки Александровской рассказал о причинах ее самоубийства

Екатерина Александровская погибла в возрасте 20 лет / Фото: @alexandrovskaya.k/instagram.com

Тренер чемпионки мира по фигурному катанию Екатерины Александровской, которая выбросилась из окна многоэтажки в Москве, сказал, что она завершила карьеру по рекомендации медиков после приступа эпилепсии, что могло стать причиной суицида.

Как сообщает Р-Спорт, тренер спортсменки Андрей Хекало сказал, что девушка получила серьезную психологическую травму.

"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и вряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент", - отметил тренер.

Читайте такжеСуицид или заказное убийство: эксперты о версиях смерти нардепа ДавыденкоПо словам Хекало, депрессия у 20-летней спортсменки началась после того, как в связи с завершением карьеры она вернулась в Россию. Он добавил, что мама искала психологов, которые помогли бы девушке преодолеть сложный период.

"Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить (кататься дальше), но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее все в порядке с головой в этом плане", - добавил тренер фигуристки.

Напомним, чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская выпала из окна шестого этажа и погибла. Она оставила предсмертную записку.

Как ранее сообщалось, в Одесской области умерла участница марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерина Катющева, которая внезапно пропала во время соревнований на территории Куяльницкого лимана и не выходила на связь.