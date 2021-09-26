"Саня, спасибо!": Зеленский поздравил Усика с блистательной победой в бою с Джошуа

Зеленский поздравил Усика с блистательной победой в бою с Джошуа / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов и поздравил его с победой. Украинский боксер стал обладателем поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.

В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Усика в поединке с британским боксером Энтони Джошуа ценной для Украины.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", - написал Зеленский.

Также президент рассказал, что в победе Усика никто не сомневался.

"Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!", - отметил Зеленский.

Реклама

Бой Усик - Джошуа

В воскресенье, 26 сентября, Александр Усик (18-0, 13 КО) провел главный бой в его карьере.

Крымчанин в Лондоне отобрал титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Поединок принимал стадион Тоттенхэм Хотспур, на котором могли присутствовать до 60 тысяч зрителей.

Во всех 12 раундах украинский боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.

Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.