Стало известно, кто сыграет с Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Челси - Реал / Reuters

5 мая в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на лондонской арене Стэмфорд Бридж Челси принимал мадридский Реал.

Уже на 28 минуте в ворота испанского Реала забивает немецкий легионер атакующего звена "синих" Тимо Вернер.

Вообще главным героем гола стал француз Челси Н'Голо Канте. Красиво принял мяч и в одно касание отыграл двух соперников, протянул сферу, обыграл с партнером и отдал пас на Кая Хаверца.

Тот в касание перебрасывал мяч над защитником Реала и вратарем Тибо Куртуа, но попал в перекладину. Мяч вернулся парашютом в поле, а первым на добивании был Тимо Вернер.

На 85 минуте Канте забрал у соперника на чужой половине поля мяч и отдал пас в штрафную на Хаверца, тот немного придержал мяч, а затем прострелил вдоль линии ворот, а там уже Мейсон Маунт опередил защитника и переправил мяч в сетку.

Помимо этого за первые 20 минут второго тайма игроки Челси могли забивать еще трижды - свои шансы упустили Маунт, Хавертц и Канте.

По результатам двух матчей Челси обыграл Реал со счетом 3:1.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который обыграл ПСЖ в полуфинале, сыграет Челси.

Примечательно, что 8 мая Манчестер Сити и Челси проведут еще одну игру, перед тем как встретиться в финале Лиги чемпионов.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.