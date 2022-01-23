Трагическая гибель жены известного футболиста: Данченко прервал молчание

Олег Данченко опубликовал в соцсетях фото погибшей жены.
На девятый день после трагической гибели жены в ДТП футболист луганской Зари Олег Данченко опубликовал сообщение в соцсетях.
Спортсмен разместил фото погибшей супруги Виктории на своей странице в соцсети Instagram.
Отметим, что Данченко опубликовал фото погибшей жены и дополнил его тремя смайлами с сердцем и руками, сложенными в молитве.
Добавим, что сообщение футболиста пока является его единственным публичным комментарием после трагической гибели жены.
Гибель Виктории Данченко
Напомним, 27-летняя жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория трагически погибла в ужасном ДТП в пятницу, 14 января. В этот же день луганская Заря сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником.
Виктория Данченко за рулем Mercedes сильно спешила и шла на обгон других автомобилей. В Малиновском районе Одессы женщина не справилась с управлением и врезалась в KIA, после чего влетела в эвакуатор, а затем и в отбойник трассы.
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