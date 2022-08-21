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"Ты не выиграл этот бой!!!": Джошуа устроил грандиозную истерику на ринге и выбросил пояса Усика

21 августа 2022, 08:09

Джошуа назвал Усика "офигенным бойцом" и попросил ему поаплодировать.

Усик, Джошуа, Бой Усик Джошуа
Бой Усик Джошуа / скриншот Sky Sports

Британский супертяжеловес боксер Энтони Джошуа не смог сдержать эмоций после второго поражения в бою-реванше от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александра Усика.

Джошуа после объявления результатов покинул ринг вместе со своей командой, но потом, несмотря на попытки ассистентов его отговорить, вернулся в тот момент, когда там должны были чествовать Усика.

Как сообщает телеканал Sky Sports, в телетрансляцию попал момент, когда Джошуа взял в одну руку титул WBA, в другую – The Ring и что-то выкрикивал в сторону людей в зале. Затем он выбросил два пояса украинца за пределы ринга и пошел к Усику.

Усику он начал кричать: "Ты не выиграл этот бой!!!".

Британец завернулся в украинский флаг, взятый у соперника, и сначала в беседе с Усиком усомнился, что тот его победил, а затем взял микрофон и обратился к залу.

"Если бы вы знали мою историю, вы поняли бы мою страсть. Я не какой-нибудь боксер-любитель с пятилетнего возраста, я не был элитным талантом с юности, мне светила тюрьма", – поделился британский боксер.

Он назвал Усика "офигенным бойцом" и попросил ему поаплодировать.

"Я украду (этот момент - ред), Усик, мне жаль, но это из-за страсти, которую мы вложили в это... Друзья, этот парень побил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует о тяжелой работе, которую он наверняка проделал. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте ему как нашему чемпиону мира в тяжелом весе. Усик – феноменальный талант, трижды "ура" в его честь", – заявил Джошуа.

Отметим, что сразу после поединка Джошуа предложил Усику вместе поднять над головой тот самый флаг Украины, зал встретил этот жест овацией.

Усик Джошуа

Результаты боя Усик - Джошуа

Усик во второй раз победил Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.

Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):

  • Виктор Фесечко (Украина): 116–112
  • Гленн Фельдман (США): 113–115
  • Стив Грей (Великобритания): 115–113
Бой Усик Джошуа результаты

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