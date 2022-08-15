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Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о партнерстве с легендарным испанским футбольным клубом

15 августа 2022, 16:13

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о партнерстве с легендарным испанским футбольным клубом

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT продолжает масштабироваться и расширять свою международную деятельность.

После выхода на криптовалютный рынок Испании и открытия в этой стране собственного представительства WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с легендарным и одним из самых титулованных футбольных клубов Европы — ФК "Барселона". Сейчас переговоры по заключению соответствующего соглашения находятся на завершающей стадии.

Как стало известно, среди прочего соглашение предусматривает нанесение логотипа WhiteBIT на рукав футбольной формы клуба — одного из активов, которые могут приносить ФК "Барселона" наибольший доход. Кроме главной футбольной команды, лого WhiteBIT будет также на форме женской футбольной и баскетбольной команды "Барселона". Также в рамках сотрудничества WhiteBIT и ФК "Барселона" совместно будут реализовывать ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов.

О дальнейшем развитии событий и детали переговоров WhiteBIT и ФК "Барселона" станет известно позже.

Справка: WhiteBIT крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500+ участников.

Барселона криптовалюта
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