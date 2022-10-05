В России уже ликуют: федерация бокса оскандалилась и отменила санкции для россиян и белорусов

Бокс, Умар Кремлев / IBA

Международная федерация бокса отменила отстранение боксеров из России и Беларуси.

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт.

Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия. Сборные России и Беларуси смогут выступать под флагами, а в случае завоевания золотых медалей прозвучат государственные гимны. Согласно решению, технические судьи России и Беларуси также вернутся в соревнования", — сообщила пресс-служба организации.

Стоит отметить, что IBA возглавляет российский функционер Умар Кремлев.

Накануне именно Кремлев выступил с заявлением, чтобы все спортивные федерации вернули россиян и белорусов на мировую спортивную арену.

В РФ ликуют

Известный прокремлевский российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вряд ли другие федерации вернут спортсменов на мировую арену.

"Президент международной ассоциации бокса, а именно российский господин Кремлёв продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьёзное антироссийское лобби.

Надо только порадоваться и поприветствовать данное решение. Очень надеюсь, что наши боксёры будут выступать с флагом, гимном. Но надо понимать, что противодействие будет большое и ситуация может меняться буквально каждый день. Вряд ли другие федерации смогут допустить наших спортсменов на международные соревнования после того, как на соревнования были допущены российские и белорусские боксёры", - сказал Губерниев, передает Championat.com.

Еще один российский спортсмен, который поддержал политику Путина и войну в Украине, фигурист Евгений Плющенко очень обрадовался такой новости.

"Великолепная новость, что бокс допустили до соревнований на международной арене, тем более с нашим флагом и гимном. Если боксеров допустили – значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать. Отличная новость", – сказал Плющенко.

Отметим, после масштабного вторжения войск России, 24 февраля, в Украину российский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось мировых федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

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