"Я могу лучше": Усик прокомментировал победу над Джошуа

Александр Усик стал чемпионом мира / Reuters

Боксер Александру Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко.

Сразу после объявления результатов боя, Усик прямо на ринге прокомментировал свою победу.

"Очень много значит для меня (победа - ред.) Бой прошел, как я предполагал, были пару моментов, когда Джошуа зажимал, но это незначительные вещи", - говорит Усик.

Он также рассказал, что не ставил задачу нокаутировать Джошуа в 12 раунде.

"Нокаутировать в 12 раунде? Не было такой задачи. Вначале я хотел, но потом мой тренерский штаб привел чувство. Единственное, что я хотел сделать – прославить своего Господа Иисуса Христа. Победа – это от него", - отметил украинский боксер.

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Также Усик поблагодарил свою семью и детей за поддержку.

"Я хочу передать привет дочери Елизавете, Кирилл Михаил, передаю вам привет. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала "да". Сегодня двойное счастье. На данный момент я хочу домой, потому что я с января месяца очень сильно готовился к поединку и был мало со своей семьей, соскучился за детьми. Хочу видеть, как они балуются, кричат. Сегодня вы увидели не самого лучшего Усика. Я могу лучше", - добавил Усик.

Отметим, в Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

На кону стояли пояса по версиям:

Всемирной боксерской организации (WBO),

Всемирной боксерской ассоциации (WBA),

Международной федерации бокса (IBF),

Международной боксерской организации (IBO).

Во всех 12 раундах украинский боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.

Усик не смог победить досрочно, зато одержал победу единогласным решением судей.