Заруба на 50 миллионов: Фьюри избил Уайлдера в бою с тремя нокдаунами за титул WBC

Эпизод боя Фьюри - Уайлдер / Reuters

В американском Лас-Вегасе состоялся бой между британцем Тайсоном Фьюри (30–0–1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42–1–1, 41 КО) за чемпионский титул WBC.

Победу в зрелищном бою одержал британский боксер, сообщает Reuters.

Отметим, что в 3-м раунде Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун. А в 4-м раунде уже американец потряс соперника и уже Фьюри дважды лежал на ринге. При этом британца от поражения спас гонг.

В то же время ближе к середине боя стал очевидным перевес Фьюри. Уже в 10-м раунде британский боксер отправил соперника в нокдаун.

/ Reuters

Развязка боя наступила в предпоследнем раунде. Фьюри провел серию мощных ударов, попал американцу в голову, после чего Уайлдер окончательно отправился на помост ринга.

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/ Reuters

Добавим, что Фьюри получил за третий бой $30 млн, а его соперник – не менее $20 млн.

/ Reuters

Как известно, первый бой этих боксеров в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде и стал чемпионом мира WBC.

Бой Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне провел бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа. По итогам поединка Усик сенсационно одержал уверенную победу над оппонентом и стал обладателем всех вышеуказанных поясов, оказавшись чемпионом мира по боксу в 3 версиях в тяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн после поединка сказал, что Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с Александром Усиком. Данный пункт прописан в соглашении сторон.