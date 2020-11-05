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Заря дома разгромно проиграла АЕКу в матче Лиги Европы

5 ноября 2020, 22:59

Луганчане в очередной раз проиграли в еврокубках.

  • Заря - АЕК Reuters
  • Заря - АЕК Reuters
  • Заря - АЕК Reuters
  • Заря - АЕК Reuters
  • Заря - АЕК Reuters

На третий тур Лиги Европы 2019 / 2020 сезона луганская Заря вышла с явным желанием хоть как-то реабилитироваться после ужасного старта - двух подряд пораженией (от английского Лестера и португальской Браги)

Однако почти сразу весь план луганчан потерпел полный крах/

Уже на 7-й минуте Танкович получил прострел Ливаи от лицевой на левом фланге и в касание пробил вратаря Зари Шевченко - 0:1.

На 15-й минуте Шевченко не пожалел лица и отбил попытку Танковича его перекинуть. На 23-й минуте Кочергин сообразил ответку, получил пас с правого фланга и сильно ударил по воротам АЕКа - но мяч ушел выше ворот.

На 34-й минуте зашел второй гол. Все тот же Танкович отдал пас по левому флангу. Его получил Манталос и пробил точно под ближнюю штангу - 0:2.

Во втором тайме ситуация не особо изменилась.

На 54-й минуте Ливая во время контратаки с правого фланга расшатал Абу Ханну дриблингом и четко пробил в ближний - 0:3

Но под конец матча Заря воспрянула духом и попробовала перевернуть ход игры с ног на голову.

На 81-й минуте Кочергина приложился как следует в правый верхний угол - 1:3.

Но недолго музыка играла - в ответной атаке Ставрос с правого фланга штрафной сильно пробил низом, а Шевченко отбил мяч точно на ногу Ливая - 1:4

Заря в очередной раз разгромно проиграла в еврокубках.

Лига Европы футбол Заря спорт
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