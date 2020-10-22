Заря разгромно проиграла Лестеру в Лиге Европы

В далекой-далекой Англии стартовал матчем с Лестером (невероятный выигрыш чемпионства АПЛ которым несколько лет назад всколыхнул весь футбольный мир) единственный в этом сезоне представитель Украины в Лиге Европы ‒ клуб Заря (Луганск)

Хозяева с первых минут начали оправдывать статус фаворитов встречи. На 10-й минуте игрок Лестера остро прострелил с правого фланга. Вратарь Зари Шевченко неуверенно сыграл и только помощь защитника Вернидуба спасла луганчан от гола.

Заря ответила хорошим ударом Кабаева на 22-й минуте, но вратарь Лестера Шмайхель отлично среагировал и надежно "закрыл" ворота.

А на 29-й минуте хозяева открыли счет. Барнс ударил с левого фланга штрафной. Но попал в дальнюю штангу. Отскок подобрал Ихеаначо и скинул на Мэддисона. Тот был беспощаден ‒ 1:0.

Потом Лестеру удался классический "гол в раздевалку". Опять связка Ихеаначо-Барнс. Первый скинул мяч второму в центр штрафной. Изящный переброс ‒ Шевченко не спас ‒ 2:0.

Во втором тайме ситуация изменилась не особо. А на 67-й минуте опорник Иванисеня устроил классический привоз. Неудачная передача в центр собственной штрафной, перехват Ихеаначо, удар ‒ 3:0.

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