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"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал

14 ноября 2020, 17:57

Артем Милевский разразился бранью в адрес пользователя в Сети.

Милевский и Алиев
Артем Милевский и Александр Алиев / ФК Динамо

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский грязно выругался в адрес комментаторов в Сети.

Милевский разразился бранью в ответ на комментарий одного из пользователей в Instagram его бывшего партнера Александра Алиева.

Поводом стало архивное видео с голом в ворота Днепра, которое разместил Алиев. В матче 23-го тура УПЛ в 2013 году после гола Алиева окончательный счет 2:0 установил именно Милевский.

В комментариях один из пользователей под никнеймом uaua_777 заметил, что помнит тот день, ведь после матча Милевский и Алиев "друг друга поддерживали вечером после литры вискаря".

Он также уточнил, что видел сам лично "отдых" Милевского и Алиева, которые были на тот момент игроками Динамо.

"Завали свой хавальник. Сиди на диване своем и не пи*ди", - ответил пользователю Милевский.

Напомним, ранее Милевский жестко обругал голкипера киевлян Дениса Бойко.

Артем Милевский новости Динамо Киев Александр Алиев новости футбола новости спорта
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