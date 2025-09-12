Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел

https://glavred.info/starnews/aktrisa-katya-kuznecova-rasskazala-kak-ey-ugrozhal-muzh-simonyan-chto-on-hotel-10697501.html Ссылка скопирована

Кузнецова рассказала о том, что ей предлагал Кеосаян / Коллаж Главред, фото скриншот, фонтанка.ру

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассталась со своим бойфрендом-россиянином, рассказала неожиданные факты о муже путинистки и украинофобки Симоньян - Тигране Кеосаяне.

А интервью Маричке Падалко она рассказала, что уже после начала войны на востоке Украины и российской аннексии Крыма, муж путинистки, который уже много месяцев находится в коме, предложил украинской актрисе снятся в его фильме.

Как оказалось, Кеосаян предлагал Кузнецовой сыграть в фильме "Крымский мост", которые не раз пытались атаковать украинские специальные службы, так как сооружение является незаконным и соединяет оккупированный Россией полуостров с террористической РФ.

видео дня

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, у которого огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он мне говорит, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - добавила артистка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред