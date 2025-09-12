Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассталась со своим бойфрендом-россиянином, рассказала неожиданные факты о муже путинистки и украинофобки Симоньян - Тигране Кеосаяне.
А интервью Маричке Падалко она рассказала, что уже после начала войны на востоке Украины и российской аннексии Крыма, муж путинистки, который уже много месяцев находится в коме, предложил украинской актрисе снятся в его фильме.
Как оказалось, Кеосаян предлагал Кузнецовой сыграть в фильме "Крымский мост", которые не раз пытались атаковать украинские специальные службы, так как сооружение является незаконным и соединяет оккупированный Россией полуостров с террористической РФ.
"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, у которого огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он мне говорит, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - добавила артистка.
