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Анджелина Джоли закрутила роман с британским репером - СМИ

Анна Подгорная
2 октября 2024, 23:30
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Энджи все чаще замечают папарацци в компании популярного музыканта.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли новости - Анджелине Джоли приписывают роман с Akala / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Личная жизнь Анджелины Джоли после ее громкого расставания с Брэдом Питтом в 2019 году вызывает у общественности повышенный интерес - актрисе уже приписывали романтику с Колином Фарреллом и Полом Мескалом. Сама Энджи загадочно молчит об этом и провоцирует новые слухи.

Так, по версии издания Daily Mail, у 49-летней звезды появился новый любовный интерес, который даже сопровождает ее на публичных мероприятиях. Правда, он пока скромно остается на заднем фоне, позволяя Джоли блистать.

Речь идет про известного британского репера Akala (настоящее имя - Кингсли Джеймс Дали). Он присутствовал на записи интервью Джоли и сонграйтера Mustafa в Atelier Jolie, а также посетил премьеру фильма Анджелины "Мария" на Нью-Йоркском кинофестивале. Кроме того очевидцы якобы заметили пару вместе на выходе гостиницы, где останавливалась актриса во время Венецианского кинофестиваля в августе.

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Являются ли Анджелина Джоли и Акала парой на самом деле - пока доподлинно неизвестно. Сами звезды предпочитают не отвечать на вопросы про их роман.

Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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