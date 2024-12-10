Баба Яга: звезду "Сватов" перестали узнавать поклонники

Коротко:
- Что надела Людмила Артемьева
- Как она выглядит
Российская актриса и звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, но поддержала оккупацию Крыма Россией, появилась на премьере российского фильма "Баба Яга".
На премьере киноленты появилась и Людмила Артемьева. Она была в очень экстравагантном образе, однако она сильно постарела и похудела, а также изменила имидж настолько, что поклонники перестали ее узнавать.
Артемьева выгуляла красное длинное пальто и необычно длинный галстук. Она также предстала в образе яркой блондинки с короткой стрижкой.
К слову, в этом же фильме сыграла роль коллега Артемьевой по сериалу "Сваты" - Олеся Железняк, которая выступила в поддержку войны России против Украины, а также открыто поддержала террориста Путина.
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Как ранее писал Главред, на одном из мероприятий накануне, актрису сложно было узнать: она перекрасила волосы в платиновый блонд и похудела, а также изменила свой стиль. Артемьева показалась в черных шароварах и белой длинной блузке, дополнив образ красным пиджаком.
Ранее звезда комедийного сериала "Сваты", российский актер и матерый путинист Федор Добронравов, неожиданно заговорил о возвращении своего любимого проекта. Такой комментарий он дал российскому пропагандистскому СМИ.
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Кто такая Людмила Артемьева?
Людмила Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России (1997).
Активный сторонник организации "Возрождение. Золотой Век", характеризующейся рядом экспертов, как тоталитарная секта.
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией[. В 2016 году ей был запрещён въезд на территорию Украины на три года в связи с посещением Крыма.
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