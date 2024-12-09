Кратко:
- Елена Преснякова не очень хотела разговаривать о внуке
- Но путинистка с удовольствием рассказала о сыне
Российская певица Елена Преснякова, которая поддерживает незаконную оккупацию украинского Крыма, рассказала, что крайне редко общается со своим внуком Никитой Пресняковым. Отметим, Никита уехал из страны-оккупанта РФ еще в 2022 году и теперь строит свою карьеру в США.
В интервью для пропагандистских росСМИ, путинистка отметила, что почти не связывается со своим внуком.
"У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся", — рассказала Преснякова.
Кстати, о внуке путинистка не очень хотела говорить, а вот о сыне Владимире Преснякове, который также, как и его мать поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, охотно рассказала.
"Все, что он делал и делает музыкально, конечно, хорошо. Петрович сначала пытался его поправлять, а он отвечал: "Я сам, я сам". Это идет через семью, так в семье сложилось", — поделилась любительница диктатора Путина.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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