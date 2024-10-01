Назвали Стефанией: жена Никиты Преснякова показалась с новорожденной девочкой

Алена Краснова показала трогательный кадр с ребенком.

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Алена Краснова проведала подругу в роддоме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Жена российского певца Никиты Преснякова, который уехал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за мобилизации в стране-оккупанте, Алена Краснова сейчас находится в России.

В своих соцсетях модель опубликовала снимок, на котором показалась с новорожденной дочкой подруги. Алена держала малышку, которую назвали Стефанией, на руках, прижимая ее к груди, и с нежностью смотрела на нее.

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"Такую сладкую подружку нам родила Анастасия", — отметила Краснова.

Отметим, Пресняков тоже прилетал на некоторое время в Россию, но уже вернулся в США, а вот его жена пока остается в стране-террористе. Из-за этого пропагандисты предполагают, что у пары проблемы в отношениях.

Алена Краснова с дочкой подруги / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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