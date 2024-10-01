Назвали Стефанией: жена Никиты Преснякова показалась с новорожденной девочкой

Жена российского певца Никиты Преснякова, который уехал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за мобилизации в стране-оккупанте, Алена Краснова сейчас находится в России.
В своих соцсетях модель опубликовала снимок, на котором показалась с новорожденной дочкой подруги. Алена держала малышку, которую назвали Стефанией, на руках, прижимая ее к груди, и с нежностью смотрела на нее.
"Такую сладкую подружку нам родила Анастасия", — отметила Краснова.
Отметим, Пресняков тоже прилетал на некоторое время в Россию, но уже вернулся в США, а вот его жена пока остается в стране-террористе. Из-за этого пропагандисты предполагают, что у пары проблемы в отношениях.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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