Бейонсе поделилась роскошным фото старшей дочери

Вы узнаете:
- Как выглядит дочка Бейонсе
- На каком мероприятии она появилась
Американский рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей.
На своей странице в Instagram, его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.
Рядом с Jay Z была их 12-летняя дочь пары Блю Айви. Юная танцовщица ошеломила своим шикарным видом. Она появилась рядом с родителями в металлическом платье, которое имело более бальную структуру и более высокий, но все еще без бретелек, вырез. Она заплела волосы в косы и украсила их несколькими кольцами. У Блю был более яркий макияж с румянцем на щеках и яркой помадой на губах.
Бейонсе также написала: "Моя прекрасная малышка. Это твой вечер. Ты много работала и проделала такую прекрасную работу, озвучивая Киару. Твоя семья не может быть более гордой. Продолжай сиять".
Семья позировала для фотографий близко друг к другу, обнявшись. Выход состоялся после того, как на Джей Зи была подана жалоба, в которой утверждалось, что он совершил сексуальное насилие над 13-летней девочкой вместе с Шоном "П. Дидди" Комбсом — обвинение, которое они оба отрицали.
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Отметим, ранее Главред писал о том, что Бейонсе выложила ряд фотографий, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.
Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.
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Кто такая Бейонсе
Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.
В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.
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