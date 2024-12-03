Теперь стало понятно, что послужило одной из причин развода пары.

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Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Вы узнаете:

Новые детали о разводе Алсу

Что случилось на самом деле

Близкий друг семьи российской певицы Алсу, которая развелась со своим мужем-изменником Яном Абрамовым Лев Лещенко, впервые назвал одну из причин развода семейной пары.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, путинист Лещенко заявил, что знает певицу с 9 лет. "Она развивалась, собственно говоря, у меня на глазах. И, конечно, я видел ее личную жизнь. Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений", - дипломатично отмечает путинист.

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По его словам, такое бывает. "Зашли в тупик. Слава Богу, они выяснили отношения, насколько мне известно", - добавляет он.

"Очень сложно судить, кто прав, а кто виноват. Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство", — рассказал Лещенко.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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