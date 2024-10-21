Брат известного украинского актера погиб на фронте

Боль от трагедии в семье Анатолия Зиновенко не утихает и сегодня.

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Анатолий Зиновенко сообщил о смерти брата под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/anatoly.zinovenko

Ужасный оскал полномасштабной войны, которая забирает самое дорогое, украинский актер Анатолий Зиновенко видел собственными глазами - в недавнем интервью для Oboz.ua артист признался, что на фронте погиб его близкий человек.

Им оказался младший брат актера - Николай Зиновенко. Свою смерть он встретил в 58 лет под Бахмутом.

Анатолий отмечает, сперва Николая и не думали брать на службу из-за возраста, однако тот твердо решил стать добровольцем и вступить в ряды ВСУ. Его не стало в ноябре 2023 года.

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"Так случилось, что война уже болезненно коснулась нашей семьи: в прошлом ноябре на фронте погиб мой родной брат. По возрасту его и не думали призывать, он сам просился, пошел добровольцем. Погиб в 58 лет. Киевлянин, прекрасный мужчина", - поделился артист.

Также Анатолий Зиновенко признался - он так и не смирился с потерей брата. Горе его до сих пор так велико и свежо, что актер начал стремительно терял зрение - для его восстановления он перенес уже две операции.

"Я очень тяжело переживаю эту потерю, чуть не потерял зрение, мне сделали две операции. Боль не стихает - она теперь со мной всегда", - признался артист.

Николай Зиновенко - защитник Украины и покойный брат актера Анатолия Зиновенко / facebook.com/anatoly.zinovenko

Кто такой Анатолий Зиновенко? Анатолий Зиновенко - украинский актер, кино, театра, телевидения и дубляжа. Наиболее известные работы: "Коли ми вдома", "Дім Бобринських", "Юрчишини", "Копи на роботі", и пр. На его счету также сотни озвученных ролей для 1+1, ICTV, "Так Треба Продакшн" и других популярных студий и телеканалов.

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