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"Было тяжело": Слава Демин рассказал о выкидыше своей девушки

Алена Кюпели
29 октября 2024, 10:37
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Телеведущий поделился личной драмой, но не стал раскрывать подробности.
Слава Демин
Слава Демин поделился личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Вы узнаете:

  • Что случилось в личной жизни Демина
  • Почему он не хочет об этом говорить

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин поделился личной драмой, которая произошла в отношениях с его возлюбленной.

Об этом знаменитость рассказал в интервью Люкс.ФМ.

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"Такая история (выкидыш – авт.) была в моей жизни. Это все, что я могу сказать. Было тяжело. Единственное, что могу сказать. Не расспрашивайте, больше ничего не добавлю, потому что это касается не только меня", — рассказал ведущий

Как известно, Демин развелся со своей супругой несколько лет назад. Между тем, в СМИ периодически появляются романтические посты и сториз, но имени незнакомки ведущий не раскрывает.

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

После того, как в 2021 году украинский ведущий и интервьюер Слава Демин объявил о расставании с женой, ему приписывали романы со множеством известных женщин. Про чувства к некоторым из них шоумен рассказывал сам, слухи о других так и остались нераскрытыми.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

В свое время Демина подозревали в романтических отношениях с ведущей Лесей Никитюк - они работали вместе, и окружение якобы заметило между ними искру.

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