Дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и состоит ли на воинском учете

Неугомонная Монритта призналась, что сперва боялась этого визита.

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Дива Монро рассказала, как обновляла военный билет в ТЦК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Украинская ведущая и блогерша Монро по документам является мужчиной. Поэтому 46-летняя дива отправилась прямиком в ТЦК, когда ей потребовалось обновить военный билет.

Своим опытом прохождения ВВК и общения с местным персоналом она поделилась в интервью для Oboz.ua. Монро признается - боялась визита в ТЦК, ведь прежде имела травмирующий опыт.

К счастью, ее опасения не оправдались. Визит оказался выматывающим, но не оставил неприятного осадка.

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"Перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень положительный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один смотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки", - говорит блогерша.

Также Моро рассказала, что по медицинским показаниям исключена из военного учета. Но данные в "Резерв+" она обновила, так как желает действовать в рамках закона. "Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это прежде всего нужно мне", - отмечает она.

Кто такая Дива Монро? Дива Монро, она же "Неугомонная Монро", "Монритта" - телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива, и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине, сообщает Википедия. В феврале 2024 года Дива Монро рассказала, что находится в процессе трансгендерного перехода.

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