Дочь путиниста Филиппа Киркорова вызверилась на поклонников - что произошло

Алла-Виктория Киркорова обозвала своих поклонников "тетками".

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Дочь Филиппа Киркорова ответила хейтерам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/?hl=uk

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория Киркорова решила ответить на критику своих видео, в которых она высмеивает отца.

Отметим, недавно девочка опубликовала в своих соцсетях ролик, где намекнула, что ее отец был на скандальной вечеринке рэпера P.Diddy.

видео дня

Такой троллинг восприняли не все и много подписчиков начали высказывать свое негодование Алле-Виктории, но она не растерялась и жестко ответила всем.

"А почему мои видео стали магнитом для теток 40+, которые пишут про не ту дверь? Что пропустила в этой жизни?" - заявила дочь путиниста.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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