"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

Кристина Орбакайте собирается в новый гастрольный тур.

https://glavred.info/starnews/dolgozhdannoy-vstrechi-kristina-orbakayte-srochno-obratilas-k-poklonnikam-10639295.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте - концерты в Германии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте вышла на связь

Певица рассказала, какие у нее планы на гастрольный тур

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте, рассказала, какие у нее планы на тур в Германии.

На своей странице в соцсетях Орбакайте отметила, что скучно на ее концертах не будет.

видео дня

"Дорогие жители Германии! Я с нетерпением жду нашей с вами встречи. Долгожданной встречи. И она произойдет в мае. Мы будем петь вместе, веселиться, грустить... В общем, не будет скучно. Я вас жду", - заявила Кристина.

Отметим, в гастрольный тур певица собирается на фоне скандала в США, где она выступила на одной сцене с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред