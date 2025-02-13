"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте вышла на связь
- Певица рассказала, какие у нее планы на гастрольный тур
Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте, рассказала, какие у нее планы на тур в Германии.
На своей странице в соцсетях Орбакайте отметила, что скучно на ее концертах не будет.
"Дорогие жители Германии! Я с нетерпением жду нашей с вами встречи. Долгожданной встречи. И она произойдет в мае. Мы будем петь вместе, веселиться, грустить... В общем, не будет скучно. Я вас жду", - заявила Кристина.
Отметим, в гастрольный тур певица собирается на фоне скандала в США, где она выступила на одной сцене с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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