Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

Кратко:
- Дорофеева оправила на охоту за ягодами
- Как она выглядела
Украинская певица Надя Дорофеева показала в самом деле сочные кадры со своей поездки на Кипр.
На страницах своего Телеграмм-канала певица выложила серию фотографий, на которых она собирает и лакомится спелой и красной клубникой. Свой пост певица так и назвала: "День клубники".
Дорофеева надела короткий обтягивающий комбинезон корсетное типа. По фото сложно сказать, в чем именно звезда собирала ягоды. Из цветных акцентов была только кепка.
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Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.
Ранее она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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