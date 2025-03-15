Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

Надя Дорофеева отдыхает перед своим концертом на Кипре.

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Надя Дорофеева отправилась на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Дорофеева оправила на охоту за ягодами

Как она выглядела

Украинская певица Надя Дорофеева показала в самом деле сочные кадры со своей поездки на Кипр.

На страницах своего Телеграмм-канала певица выложила серию фотографий, на которых она собирает и лакомится спелой и красной клубникой. Свой пост певица так и назвала: "День клубники".

видео дня

Дорофеева на клубничной охоте / Фото Телеграмм Дорофеевой

Дорофеева надела короткий обтягивающий комбинезон корсетное типа. По фото сложно сказать, в чем именно звезда собирала ягоды. Из цветных акцентов была только кепка.

Дорофеева на клубничной охоте / Фото Телеграмм Дорофеевой

Дорофеева на клубничной охоте / Фото Телеграмм Дорофеевой

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Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.

Ранее она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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