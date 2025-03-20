Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует муж

Алена Кюпели
20 марта 2025, 21:50обновлено 20 марта, 22:38
53
Джамала рассказала об абсурдных обвинениях и оскорблениях со стороны поклонников.
Джамала
Джамала рассказала о своем третьем материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Вы узнаете:

  • Как повели себя фанаты певицы
  • Что говорит муж Джамалы

Украинская популярная певица Джамала призналась, что во время третьей беременности поправилась на 20 килограмм и за это ее хейтели украинцы.

Об этом певица рассказала в интервью проекту "Терапія Красою".

Певица рассказала об абсурдных обвинениях и оскорблениях со стороны фанатов.

Джамала дала честное интервью
Джамала дала честное интервью / Фото скриншот

"Честно признаюсь, что во время третьей беременности я поправилась на 20 кг. А через месяц после родов ты получаешь от фанатов коммент: "Джамала, что с весом? Приду к тебе на концерт, когда ты будешь 60 кило". Может, они пересмотрели голливудских фильмов, когда женщина родила, отдала няне, пошла в спортзал, отказались от вскармливания… И я не осуждаю ни в коем случае. Но мой выбор – посвятить себя малышу. Я так хотела. Я хочу прожить его. Я не хочу жить, чтобы она меня лайкала", - справедливо отмечает Джамала.

Джамала про вес
Джамала про вес / Скриншот YouTube

Она также добавляет, что важно давать себе время.

Кроме того, она рассказала о том, как реагирует на изменения фигуры ее муж Бекир. "Я когда говорю мужу о том, что я поправилась, он напротив поддерживает и говорит, что я прекрасно выгляжу. Стоит прийти с пилатеса или йоги, муж тут же поддерживает и говорит, что я уже похудела", - добавляет Джамала.

Певица также добавляет, что кому-то нужно больше времени, чтобы прийти в норму, а кому-то меньше. Главное, быть добрее к себе и окружающим.

Джамала родила Бекиру троих детей
Джамала родила Бекиру троих детей / Фото Instagram/jamalajaaa

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время. В интервью певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.

Ранее также Джамала перечислила украинских артистов, которые, по ее мнению, могли бы принести Украине победу на конкурсе.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джамала новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

22:44Война
Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

22:01Война
Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Чтобы за что-то жить": старшая дочь Елены Кравец призналась, чем зарабатывает

"Чтобы за что-то жить": старшая дочь Елены Кравец призналась, чем зарабатывает

Последние новости

22:52

На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

22:44

В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

22:36

Впервые за год: появилось совместное фото Потапа и Насти Каменских

22:15

Матч Украина-Бельгия: где смотреть поединок Лиги наций

22:05

"Позвонила Филиппу лично": как Пугачева отреагировала на смерть бывшего свекра

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
22:01

Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

22:00

Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

21:50

Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует мужВидео

21:06

"План лежит на столе": Путин не должен ветировать миротворцев, заявили в Англии

Реклама
21:02

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

20:59

"Ковровые бомбардировки городов": украинцев предупредили о новой угрозе

20:23

Пасха-2025: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что нужно освятить

20:22

Будут не только наземные войска: появились новые данные о размещении миротворцев

20:07

Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться"

19:52

Звезда Лиги Смеха вступил в ВСУ

19:41

В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

19:37

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

19:27

Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавитьсяВидео

19:25

Можно ли стирать и убирать 21 марта: как не привлечь к себе беду в этот день

19:12

В Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста

Реклама
19:10

Путин играет с Трампом: как Россия начала обвинять Украину в провокацияхмнение

18:57

Жертва запретной любви: как сейчас выглядит главная героиня "Поющих в терновнике"

18:50

В США представили важную резолюцию об украинских территориях

18:42

Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак

18:36

Цены рванут вверх: эксперт рассказал, что подорожает на 10-15% уже в апреле

18:18

Захотите готовить каждый день: рецепт божественно вкусного шашлыка из скумбрии

18:11

В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс

18:09

Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать

17:40

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые всегда в центре внимания

17:33

Соседи будут завидовать вашей клумбе: когда и как сеять бархатцы в 2025 году

17:21

Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике

17:13

Пенсию могут урезать до 50%: кто рискует потерять половину выплат

16:53

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

16:48

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

16:39

Трамп ошибся относительно войны в Украине и допустил стратегическую ошибку - эксперт

16:29

Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

16:11

"Моя самая сильная терапия": Салем признался, останется ли военным после войны

16:11

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

15:57

Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара

15:42

Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

Реклама
15:36

В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения

15:14

Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%

15:14

Не поверите своим глазам: зачем садоводы посыпают траву кофейной гущей

15:12

Дело в Мерседесе: украинская актриса жестко ответила жене Виктора Павлика

14:58

"Охотился" на секретные технологии: СБУ задержала шпиона РФ из Приднестровья

14:47

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

14:42

ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно

14:25

"Я хочу трансформации БЭБ и партнерства с бизнесом": ветеран Игорь Шепетин о своем решении баллотироваться

14:14

Окружение ВСУ в Курской области: в ЦРУ сделали неожиданную оценку

14:13

Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя выключать двигатель сразу после поездки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять