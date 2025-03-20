Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует муж

Джамала рассказала об абсурдных обвинениях и оскорблениях со стороны поклонников.

https://glavred.info/starnews/dzhamala-rasskazala-skolko-nabrala-kilo-i-kak-na-eto-reagiruet-muzh-10649006.html Ссылка скопирована

Джамала рассказала о своем третьем материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Вы узнаете:

Как повели себя фанаты певицы

Что говорит муж Джамалы

Украинская популярная певица Джамала призналась, что во время третьей беременности поправилась на 20 килограмм и за это ее хейтели украинцы.

Об этом певица рассказала в интервью проекту "Терапія Красою".

Певица рассказала об абсурдных обвинениях и оскорблениях со стороны фанатов.

Джамала дала честное интервью / Фото скриншот

"Честно признаюсь, что во время третьей беременности я поправилась на 20 кг. А через месяц после родов ты получаешь от фанатов коммент: "Джамала, что с весом? Приду к тебе на концерт, когда ты будешь 60 кило". Может, они пересмотрели голливудских фильмов, когда женщина родила, отдала няне, пошла в спортзал, отказались от вскармливания… И я не осуждаю ни в коем случае. Но мой выбор – посвятить себя малышу. Я так хотела. Я хочу прожить его. Я не хочу жить, чтобы она меня лайкала", - справедливо отмечает Джамала.

Джамала про вес / Скриншот YouTube

Она также добавляет, что важно давать себе время.

Кроме того, она рассказала о том, как реагирует на изменения фигуры ее муж Бекир. "Я когда говорю мужу о том, что я поправилась, он напротив поддерживает и говорит, что я прекрасно выгляжу. Стоит прийти с пилатеса или йоги, муж тут же поддерживает и говорит, что я уже похудела", - добавляет Джамала.

Певица также добавляет, что кому-то нужно больше времени, чтобы прийти в норму, а кому-то меньше. Главное, быть добрее к себе и окружающим.

Джамала родила Бекиру троих детей / Фото Instagram/jamalajaaa

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время. В интервью певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.

Ранее также Джамала перечислила украинских артистов, которые, по ее мнению, могли бы принести Украине победу на конкурсе.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред