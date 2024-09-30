Екатерина Осадчая показала редкое фото старшего сына-красавца

Илья находится за границей.

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Екатерина Осадчая поздравила старшего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha/

Украинская известная ведущая Екатерина Осадчая порадовала фанатов свежей фотографией старшего сына Ильи, которому исполнилось 22 года.

На своей странице в соцсетях Осадчая показала, как с помощью видеосвязи поздравляла его с днем рождения. На скриншоте видно, как заметно подрос парень: Илья находился на прогулке по городу, а ведущая возле своего дома под Киевом.

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"Мой именинник на связи", — отметила Екатерина.

Сын Екатерины Осадчей на прогулке за границей / фото: скрин instagram.com/kosadcha/

Напомним, Илья сейчас живет за границей, где получает образование в университете США с ИТ специальности и углубленно изучает искусственный интеллект, но мечтает все же вернуться в Украину.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Кто такая Катя Осадчая? Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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Отметим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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