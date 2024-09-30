Екатерина Осадчая показала редкое фото старшего сына-красавца

Украинская известная ведущая Екатерина Осадчая порадовала фанатов свежей фотографией старшего сына Ильи, которому исполнилось 22 года.
На своей странице в соцсетях Осадчая показала, как с помощью видеосвязи поздравляла его с днем рождения. На скриншоте видно, как заметно подрос парень: Илья находился на прогулке по городу, а ведущая возле своего дома под Киевом.
"Мой именинник на связи", — отметила Екатерина.
Напомним, Илья сейчас живет за границей, где получает образование в университете США с ИТ специальности и углубленно изучает искусственный интеллект, но мечтает все же вернуться в Украину.
Кто такая Катя Осадчая?
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Екатерина Осадчая - последние новости по теме
Отметим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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