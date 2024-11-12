"Есть искра": Злата Огневич рассказала о связи с женатым украинским певцом

Злата Огневич поставила точку в слухах.

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Злата Огневич рассказала об отношениях с Максимом Бородиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

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Злата Огневич дала новое интервью

Певица призналась, кем стал для нее Максим Бородин

Украинская певица Злата Огневич спела дуэтом песню "Без тебя" с украинским певцом Максимом Бородиным и им сразу же начали приписывать роман после выхода романтического клипа.

В интервью Славе Демину на ютуб-канале телеканала "Дом" певица отметила, что между ней и Бородиным действительно есть нечто большее, чем просто сотрудничество.

Также артисты вместе появляются на публике, после чего Огневич даже обвинили, что она пытается увести певца из семьи. Отметим, Бородин вместе с женой воспитывают троих дочерей.

Но Злата все же призналась, что между ними с Максимом "разве что творческий роман", а также им нравится общаться, но только как коллеги и друзья.

"В любом случае есть какая-то творческая искра. Мне очень нравится творчество Макса, то, как он работает на сцене. И очень сильно подкупает его искренность. Таких артистов мало. И меня это подкупает, правда. Мне очень приятно, я кайфую, я получаю огромное удовольствие от этого", – рассказала певица.

Злата Огневич / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Златы Огневич:

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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