"Есть искра": Злата Огневич рассказала о связи с женатым украинским певцом

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- Злата Огневич дала новое интервью
- Певица призналась, кем стал для нее Максим Бородин
Украинская певица Злата Огневич спела дуэтом песню "Без тебя" с украинским певцом Максимом Бородиным и им сразу же начали приписывать роман после выхода романтического клипа.
В интервью Славе Демину на ютуб-канале телеканала "Дом" певица отметила, что между ней и Бородиным действительно есть нечто большее, чем просто сотрудничество.
Также артисты вместе появляются на публике, после чего Огневич даже обвинили, что она пытается увести певца из семьи. Отметим, Бородин вместе с женой воспитывают троих дочерей.
Но Злата все же призналась, что между ними с Максимом "разве что творческий роман", а также им нравится общаться, но только как коллеги и друзья.
"В любом случае есть какая-то творческая искра. Мне очень нравится творчество Макса, то, как он работает на сцене. И очень сильно подкупает его искренность. Таких артистов мало. И меня это подкупает, правда. Мне очень приятно, я кайфую, я получаю огромное удовольствие от этого", – рассказала певица.
Смотрите видео интервью Златы Огневич:
Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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