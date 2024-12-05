"Это тяжело": Леонид Агутин в панике из-за личной жизни своей дочери

Коротко:
- Чего боится Леонид Агутин
- Что он говорит
Российский певец Леонид Агутин, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, паникует из-за личной жизни своей дочери от первого брака.
Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, в этом году старшей Полине исполнилось 28 лет, она родилась от балерины Марии Воробьевой. Сейчас она живет в Англии.
В марте певец трогательно поздравлял ее с днем рождения, напоминая о своем главном желании. "Старшенькая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает, крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения! Желаю тебе мира и добра, любви и счастья! И очень уже серьезно жду внука ну или внучку", — писал певец в соцсетях.
Агутин расстраивается, что его дочь живет обычной жизнью и ей нечем поделиться с семьей. "Полька старшая, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года, и это, конечно, тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать", — сетует 56-летний Агутин.
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Главред ранее писал о том, что Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.
Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".
Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.
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Кто такой Леонид Агутин
Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008).
По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов.
Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса
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