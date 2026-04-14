Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

Анна Трубецкая прославилась участием в украинских телешоу.

Анна Трубецкая - скандал

Известная певица Анна Трубецкая, которая прославилась благодаря участию в украинских шоу "Голос страны" и "Х-фактор", вызвала шквал хейта в сети своей песней про дружбу страны-агрессора РФ и Беларуси. Скандал произошел в Threads.

Артистка выложила в сеть отрывок своей новой песни с явным пропагандистским контекстом. Трубецкая воспевала "любовь" между РФ и Беларусью и подчеркивала неразрывную связь этих стран.

"Трек "Беларусь и Россия" уже в сети", — похвасталась артистка.

В комментариях певице ответил бывший продюсер шоу "Голос страны" Владимир Завадюк. Он отметил, что участие Трубецкой в шоу теперь станет его позорной страницей.

"Стыдно, что ты была в "Голосе страны". Позор", — заявил Завадюк.

Также Анне ответили украинцы, которые быстро напомнили ей о начале карьеры, участии в украинских телешоу и даже исполнении песен на украинском языке. В комментариях появились ее фотографии со звездной наставницей Тиной Кароль и российской пропагандисткой Ларисой Долиной в контексте того, как артистка изменила свой жизненный курс.

"Когда ты не реализовалась в своем творчестве и не нашла своего слушателя, надо какую-то зет-ерунду провыть, чтобы на госкорпоративе пару рублей заработать и спеть ветеранам СВО в доме культуры задрыпанной деревни. Просто растворился образ талантливой певицы из Голоса Украины"

"Жесть… а я следила за вашим путем еще со времен украинского Х-Фактора и уважала ваше творчество. Обидно видеть, что сейчас вы поддерживаете сторону, ведущую войну против моей страны…"

"Спасибо за сотрудничество, Анна, и за щедрые донаты на ВСУ! Тина Кароль гордилась бы тобой"

Трубецкая делала вид, что ее не заботит возмущение в комментариях, но поспешила оправдаться, заявив, что всего лишь "выбрала свою страну".

"Вы выбрали свою, а я свою. Так и должно быть, не так ли?", — ответила певица в комментариях.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Что такое "Голос країни" Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

