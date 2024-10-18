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Гайтана раскрыла причину своего исчезновения

Алена Кюпели
18 октября 2024, 22:25
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Певица Гайтана рассказала, почему пропала с радаров украинских СМИ.
Гайтана
Гайтана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана, которая недавно оскандалилась своей публикацией в соцсетях на языке страны-террориста РФ, впервые высказалась о сложном периоде в творческой жизни.

Как пишет ТСН, исполнительница вышла на связь с фанами и объяснила свое исчезновение кризисом. По ее словам, ее поглотил хаос, и она восстанавливала себя продолжительным молчанием.

"Я давно не пела и не записывала новую музыку, потому что чувствовала себя потерянной в хаосе как внутреннем, так и внешнем. Мне нужна была полная тишина, чтобы снова научиться чувствовать себя по-настоящему. Пытаясь снова собрать себя в кучу, как пазл, я искала свое место в этой новой реальности. Мне пришлось найти силы, чтобы вернуть уверенность в завтрашнем дне, чтобы я могла быть источником поддержки для своих близких, особенно моей дочери, которая среди всех изменений требует меня как никогда", - рассказала Гайтана.

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После месяцев растерянности и чувства вины перед другими артистка заявила о восстановлении своего состояния и поддержала всех, кто сталкивается с похожими эмоциями.

Кто такая Гайтана?

Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

"В этом состоянии прошли месяцы. Меня переполняли страх и беспомощность. Я не смогла защитить всех, кого люблю, и чувствовала вину за то, что я физически не рядом со своей семьей. Но тишина лечит и постепенно возвращает желание жить и творить. Дайте себе время, находите тишину даже в хаосе", - добавила она.

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Напомним, ранее украинская певица Гайтана оскандалилась, опубликовав новый пост на языке страны-оккупанта РФ, которая напала на Украину. "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" – написала певица в своих соцсетях.

Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.

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