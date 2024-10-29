"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

Появилась новая информация о биологической матери детей Пугачевой.

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Кто стал матерью детей Аллы Пугачевой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

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Алена Кравец назвала имя возможной матери двойняшек Пугачевой

Светская львица допустила еще одну версию

Российская светская львица Алена Кравец заявила, что знает, кто стал матерью двойняшек российской певицы Аллы Пугачевой и российского комика Максима Галкина, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Кравец отмечает, что матерью Гарри и Лизы стала подруга певицы – Алина Редель.

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"Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачевой. Но, как говорится, я свечку не держала. И допускаю мысль, что Пугачева сама могла заморозить яйцеклетки. Я тоже слышала такую версию. Но мало верю в нее", - сказала Кравец.

Также светская львица рассказала, что содержание 11-летних двойняшек Пугачевой и Галкину дается нелегко. Откуда у Кравец такая информация не известно, возможно, она просто решила попиариться перед жителями страны-оккупанта РФ.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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