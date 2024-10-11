Идеальное лицо: в мире выбрали самого красивого мужчину

Поклонницы молодого актера могут ликовать, так как теперь официально - он самый прекрасный мужчина в мире.

https://glavred.info/starnews/idealnoe-lico-v-mire-vybrali-samogo-krasivogo-muzhchinu-10604549.html Ссылка скопирована

Названо имя самого красивого актера в мире / Коллаж Главред, фото Instagram/aarontaylorjohnson

Ходят слухи, что он примет эстафету у актера Дэниела Крейга и станет следующим Джеймсом Бондом.

А теперь исследование показало, что Аарон Тейлор-Джонсон официально является самым красивым мужчиной в мире.

По данным издания The Daily Mail, Тейлор-Джонсон, 34 года, возглавляет список с почти идеальным результатом 93,04 процента, в то время как несколько других красавцев-сердцеедов отстают от нее.

видео дня

Чтобы понять, какие лица наиболее привлекательны, доктор Де Сильва, который руководит Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, использовал золотое сечение — математическое уравнение, придуманное греками в попытке измерить красоту.

Это соотношение можно применить практически к чему угодно, и Леонардо да Винчи использовал его для идеального мужского тела в своей знаменитой работе "Витрувианский человек".

Предпосылка золотого сечения заключается в том, что чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (Фи), тем они красивее.

Его анализ показал, что Тейлор-Джонсон возглавляет список с впечатляющим результатом 93,04 процента.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Доктор Де Сильва сказал: "Аарон был явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Его результат в 93,04 процента легко сделал бы его самым красивым Джеймсом Бондом в истории, если бы он получил эту роль, как и ожидалось.

"Он значительно опережает всех актеров, исполнявших роли Джеймса Бонда: Шона Коннери, находящегося на втором месте с 89,2%, Роджера Мура, находящегося на третьем месте с 88,8%, и Дэниела Крейга, находящегося на последнем месте — после Джорджа Лэзенби — с 84,2%".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, что ранее британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред