Изоляция участников и политстерильность: на Евровидении-2025 ввели новые правила

Европейский языковой союз поставил перед собой амбициозную цель на Евровидении в этом году.

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Евровидение-2025 - Европейский языковой союз ввел новые правила / коллаж: Главред, фото: facebook.com/EurovisionSongContest, instagram.com/eurovision

Краткое содержание:

EBU вводит новые правила для участников Евровидения, СМИ и персонала конкурса

Главная цель организаторов - создание и поддержание безопасного пространства

Меньше полугода осталось до старта музыкального конкурса Евровидение-2025 в шведском городе Базель. Организаторы уже начали кропотливую работу над обустройством площадки для выступлений.

Команда Евровидения "твердо привержена делу обеспечения позитивного, творческого и безопасного проведения конкурса в условиях постоянно меняющегося глобального ландшафта", заверяет Бакель Уолден, председатель руководящего совета Евровидения. Дабы не быть голословным, он и директор шоу Мартин Грин презентовали на сайте Европейского языкового союза (EBU) новые правила Евровидения.

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"Нас объединяет музыка - и от всех нас зависит, чтобы конкурс песни Евровидение оставался событием, способствующим единству, разнообразию и инклюзивности. Мы верим, что изменения, которые мы вносим в 2025 году, сделают музыкальный конкурс Евровидение самым лучшим событием для наших участников, наших сотрудников и наших зрителей", - комментирует Грин.

Так в список новшеств Евровидения-2025 входят:

Введение Кодекса поведения, обязательного и для участников, и для представителей СМИ, и для персонала. Им планируют регулировать соблюдение законов страны-организатора и принципа политического нейтралитета

Появление закрытых зон для конкурсантов без СМИ и камер для более комфортных репетиций

Оптимизирование репетиций - нормированные графики, которые позволят участникам не только спокойной сосредоточиться на творчестве, но и посвятить время знакомству с Базелем

Регулирование вопросов между артистами и персоналом посредством менеджера по благосостоянию.

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