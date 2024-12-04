Скандальные участники из Черногории отказались от участия в Евровидении-2025

NeonoeN опубликовали свое видение проблемы, решением которой они видят лишь добровольное самоустранение.

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NeonoeN из Черногории не будут участвовать в Евровидении - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neonoen_official, instagram.com/eurovision

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Почему группе NeonoeN из Черногории грозила дисквалификация

Что сами артисты думали про обвинение

Почему NeonoeN отказались от участия в Евровидении-2025

В конце ноября Черногория первой из стран-участниц объявила имя своего конкурсанта, который будет представлять страну на Евровидении-2025. Свой выбор они остановили на группе NeonoeN.

Увы, триумф артистов оказался недолгим. Всего через несколько дней после национального отбора стало известно, что коллектив уже исполнял фрагмент своей конкурсной песни "Clickbait" в другой аранжировке на фестивале Kulture Zabjelo в июне 2023 года. Это является строгим нарушением правила Евровидения-2025, согласно которому на конкурсе не могут звучать песни, представленные публики ранее, чем 1 сентября 2024 года.

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Европейский языковой союз (EBU) принял случай NeonoeN во внимание, и рассматривал дисквалификацию конкурсантов. Сами артисты с обвинением в нарушении правил не соглашались.

Однако сегодня Общественный вещатель Черногории опубликовал открытое письмо группы NeonoeN, которым коллектив самолично отказался от участия в Евровидении.

"В интересах общества, с желанием положить конец неопределенности и еще раз внести свой вклад в музыку, ради которой мы здесь в первую очередь, сообщаем вам, что мы добровольно отказываемся от участия в Евровидении. Согласно регламенту, RTCG (Вещатель в Черногории - прим. редактора) выберет другого представителя, и мы будем первыми, кто пожелает ему удачи и окажет полную поддержку. Отмечаем, и факты это подтверждают, что живое исполнение рабочей версии песни не поставило под угрозу сам процесс национального отбора и не могло повлиять на его конечный результат и наш рейтинг. Подобных случаев было много и EBU всегда решал, что эти песни могут участвовать (одна даже выиграла Евровидение), потому что у них не было конкурентного преимущества перед остальными, это очевидно. Однако мы просто не хотим быть частью каких-либо историй, помимо музыки, или продвигать таким образом нашу собственную работу. Евровидение никогда не было для нас самоцелью. Расширение поля нашей музыкальной деятельности – вот наша цель!" - написали NeonoeN.

В RTCG также сообщили, что решение о новом конкурсанте на Евровидении-2025 от Черногории будет объявлено в ближайшее время.

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