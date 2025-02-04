Как выглядит секретный сын солистки А-студио: первые фото

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, впервые полностью показала лицо своего сына.
Так, на своей странице в Instagram, певица показала грандиозное празднование дня рождения сына.
"На днях мы отметили день рождения нашего Адама. Уже много лет детские праздники для нашей семьи организовывает мое любимое агентство. Спасибо большое, это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие! Ждем следующих праздников, дорогие", — рассказала 38-летняя Топурия.
Показывая кадры с дня рождения, артистка впервые не стала скрывать лицо своего сына.
Напомним, Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов поженились в ноябре 2020 года. С тех пор у супругов родились двое общих детей.
Топурия почти никогда не рассказывает о личной жизни и мало показывает фото своих младший детей от Деньгова. Между тем, бизнесмен уже был замешан в некрасивой истории с его бывшей женой.
Тогда он оставил умирающую дочь и ушёл из семьи. По словам бывшей жены бизнесмена Ирины Рак, бывший муж предал её в самый тяжелый момент. Оказалось, что сразу после рождения, их новорожденная дочь стала серьёзно болеть. Деньгов не выдержал напряжённой обстановки дома и ушёл. Якобы повлияло и то, что ему была важна репутация успешного человека, у которого не может быть проблем.
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Ранее Главред сообщал, что Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.
Топурия также вызверилась на своих фоловеров. Звезда опубликовала фото больного ребенка, которому нужна была помощь и возмутилась, что никто из ее коллег не сделал репост сториз.
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Кто такая Кети Топурия
Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.
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