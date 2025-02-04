Как выглядит секретный сын солистки А-студио: первые фото

Теперь остается ждать, когда Кэти Топупия представит публике свою младшую дочь от Льва Деньгова.

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Кэти Топурия показала сына / Коллаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, впервые полностью показала лицо своего сына.

Так, на своей странице в Instagram, певица показала грандиозное празднование дня рождения сына.

Кэти Топурия впервые показала сына Адама / Фото Instagram/keti_one_official

"На днях мы отметили день рождения нашего Адама. Уже много лет детские праздники для нашей семьи организовывает мое любимое агентство. Спасибо большое, это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие! Ждем следующих праздников, дорогие", — рассказала 38-летняя Топурия.

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Кэти Топурия впервые показала сына Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Показывая кадры с дня рождения, артистка впервые не стала скрывать лицо своего сына.

Кэти Топурия впервые показала сына Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Напомним, Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов поженились в ноябре 2020 года. С тех пор у супругов родились двое общих детей.

Кэти Топурия впервые показала сына Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Топурия почти никогда не рассказывает о личной жизни и мало показывает фото своих младший детей от Деньгова. Между тем, бизнесмен уже был замешан в некрасивой истории с его бывшей женой.

Кэти Топурия впервые показала сына Адама / Фото Instagram/keti_one_official

Тогда он оставил умирающую дочь и ушёл из семьи. По словам бывшей жены бизнесмена Ирины Рак, бывший муж предал её в самый тяжелый момент. Оказалось, что сразу после рождения, их новорожденная дочь стала серьёзно болеть. Деньгов не выдержал напряжённой обстановки дома и ушёл. Якобы повлияло и то, что ему была важна репутация успешного человека, у которого не может быть проблем.

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Ранее Главред сообщал, что Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

Топурия также вызверилась на своих фоловеров. Звезда опубликовала фото больного ребенка, которому нужна была помощь и возмутилась, что никто из ее коллег не сделал репост сториз.

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Кто такая Кети Топурия Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.

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