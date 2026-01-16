Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

Они дома играют со своими и детьми и вот, что может сделать Джордж.

https://glavred.info/starnews/keyt-middlton-sdelala-lichnoe-priznanie-o-starshem-syne-10733006.html Ссылка скопирована

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Что делает мама Кейт дома с детьми

Почему она отметила именно Джорджа

Жена наследника британского престола Кейт Миддлтон рассказала небольшой домашний секретик, касающийся ее старшего сына Джорджа.

Как пишет таблоид Hello, принц Джордж, как и его родители, невероятно увлечен футболом и регби.

видео дня

Похоже, что 12-летний мальчик все больше вовлекается в спорт, поскольку его мать, принцесса Уэльская, рассказала, что он становится все сильнее и сильнее.

Кейт рассказала членам женской сборной Англии по регби "Красные розы", выигравшей Кубок мира, что и 12-летний принц Джордж, и 7-летний принц Луи играют в этот вид спорта в школе, а 10-летняя Шарлотта присоединяется к семейным играм дома.

Будучи покровительницей Союза регби, 44-летняя принцесса проводила в Виндзорском замке прием для женской национальной сборной "Красные розы". В какой-то момент они обсуждали, почему в школах часто не разделяют мальчиков и девочек в спорте в младшем возрасте.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Шарлотта играет в регби, но дома с семьей, Луи играет в тач-регби, и это замечательная игра. Конечно, по мере того, как они становятся физически сильнее — если мы играем дома, я не хочу, чтобы Джордж меня сбивал с ног! Но до определенного возраста, я думаю, это здорово".

Принц Джордж и его будущее

Приближаясь к подростковому возрасту, старший сын принца и принцессы Уэльских не только становится сильнее физически, но и морально готовится к своей будущей судьбе, всё чаще участвуя в мероприятиях вместе со своими родителями.

Принц Джордж становится сильнее/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Среди них – недавний визит в приют для бездомных вместе с отцом и участие в чаепитии для ветеранов в Букингемском дворце после празднования Дня Победы в 2025 году.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19.

Ранее также известная певица Наталья Могилевская разрешила старшей дочери покрасить волосы своей старшей дочери Мишель в яркий цвет. На своей странице в соцсетях артистка похвасталась результатом перемен у дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред