"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

Российская 56-летняя певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показала свой новый образ.
На своей странице в соцсетях путинистка опубликовала кадры, на которых показалась в белом костюме, который состоял из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также белых штанов с разрезами.
Подписчики артистки раскритиковали такой наряд и заявили, что он ей совсем не по возрасту.
"Валерия, не позорьтесь. Это не Ваше",
"Нет, не будем носить. Что попало",
"Не по возрасту",
"Кошмар",
"Нет, Валерия. Вы всегда адекватная, порядочная. Не носите эту пошлость", — написали поклонники путинистки.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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