"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

Поклонники не оценили выбор Валерии.

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Валерия показала неудачный наряд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriya/

Российская 56-летняя певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показала свой новый образ.

На своей странице в соцсетях путинистка опубликовала кадры, на которых показалась в белом костюме, который состоял из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также белых штанов с разрезами.

Подписчики артистки раскритиковали такой наряд и заявили, что он ей совсем не по возрасту.

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Валерия в новом образе / фото: скрин instagram.com/valeriya/

"Валерия, не позорьтесь. Это не Ваше",

"Нет, не будем носить. Что попало",

"Не по возрасту",

"Кошмар",

"Нет, Валерия. Вы всегда адекватная, порядочная. Не носите эту пошлость", — написали поклонники путинистки.

Путинистка Валерия попала под хейт / фото: скрин instagram.com/valeriya/

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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