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"Война – это плохо": Лайма Вайкуле пристыдила россиян

Алена Кюпели
21 октября 2024, 18:27
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Лайма Вайкуле высказалась на тему войны в Украине.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле сделала заявление о войне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле в очередной раз высказала свою поддержку украинцам, которые противостоят военному вторжению террористической России.

Как рассказала она в интервью телеканалу "Дождь", она никогда в жизни не врала и Россия напала на Украину не из-за НАТО.

"У каждого человека есть репутация. Вот вы когда-нибудь в жизни видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас, поверьте мне", — заявила Вайкуле в интервью.

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Певица призвала людей работать над собой и не утрачивать человечности.

"Не теряйте сопереживания, не становитесь черствыми, не думайте, что любая потасовка может закончиться только тем, что пострадал один человек, как правило, страдают оба. Но поймите, что война – это плохо, поэтому будем работать над любовью, будем работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу", — объяснила Лайма.

Кто такая Лайма Вайкуле?

Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

Она также рассказала о том, что думает в отношении фестиваля Новая волна."Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только "Новая волна", но и КВН, "Юрмалина" - все ушли. Это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: "Валите быстренько отседова", — рассказала о случившемся латвийская певица. – Сегодня говорят, что во всем виноваты латвийские власти, но это неправда. Я участвовала в "Новой волне" до последнего концерта, а потом город меня просто попросил – "Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?" Да, пожалуйста", - добавила она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала заявление про качество культуры страны на болотах, от которого пропагандисты завизжали от обиды.

Также стало известно, что песня Кристины Соловий "Тримай" звучала в шоу жены путиниста Пескова - Татьяна Навка украла трек у украинской певицы и опорочила его переводом на русский язык. Соловий намерена судиться.

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