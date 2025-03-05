Лечится и усох: Киркоров появился на публике тощим и изможденным

У Киркорова заподозрили смертельное заболевание.

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Киркоров появился на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Кратко:

Насколько плохо выглядит Киркоров

Где он появился

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, появился после долгой паузы на публике и буквально ошарашил своим внешним видом.

Он появился на награждении премии и выглядел очень худым и изможденным, буквально больным. Даже комментаторы отметили, что Киркоров очень плохо выглядит.

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У Киркорова заподозрили болезнь / Фото Instagram/ fkirkorov

На вечеринку он пришел в компании Виктории Шеляговой. Скрыть заметные изменения в своем облике ему не удалось: его иссохшая шея, впалые щеки и выраженные скулы бросались в глаза, даже несмотря на свободный наряд, который, казалось, был выбран для маскировки.

У Киркорова заподозрили болезнь / Фото Instagram/ fkirkorov

"Уже скелет", "Уж не болен ли Филя? Что-то усох", "Там уже истощение", пишут пользователи соцсетей.

У Киркорова заподозрили болезнь / Фото Instagram/ fkirkorov

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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