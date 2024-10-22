Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Людмила Порывай решила познакомиться с женой внука.

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Людмила Порывай показалась в стране-оккупанте РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Порывай

Кратко:

Людмила Порывай приехала в РФ

Наташа Королева повела маму и сына с невесткой на прогулку

Мама российской певицы-путинистки Наташи Королевой – Людмила Порывай, которая уже много лет живет в США и даже поссорилась со своим зятем Тарзаном из-за того, что он поддерживает террористическую политику Кремля, приехала в РФ.

Как сообщила Королева на своей странице в соцсетях, ее мама решила провести время с семьей и познакомиться с женой внука Архипа – Мелиссой Фокс.

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Семейство путинистки уже побывало на прогулке, где они катались на самокатах, а когда Порывай возвращается в США пока неизвестно.

Отметим, мама певицы планировала прилететь на свадьбу внука и даже купила билеты, но, по словам Королевой, она заболела, поэтому отложила приезд.

Путинистка Королева с семьей на прогулке / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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