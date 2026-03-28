Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

Популярного в террористической России актера Дмитрия Нагиева стали отменять везде, где только можно, за его высказывания о нападении РФ на Украину.
Как пишут российские пропагандисты, актера "наказывают" за то, что тот назвал военное вторжение РФ на территорию мирной Украины "войной", а не использовал кремлевскую методичку, подменяющую понятия аббревиатурой "СВО".
Кроме того, актер прокомментировал очередной эпизод новогодней франшизы "Елки". Он объяснил популярность фильма усталостью зрителей от обилия военных картин и желанием погрузиться в иллюзию счастливой жизни. "Судя по тому, что вы пришли на "Ёлки 12", с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем беда (неценз. - ред.)", — пошутил Нагиев.
Как результат - все рекламные контракты Нагиева закрыты, а баннеры с его лицом поспешно удаляются с улиц российских городов. По слухам, опала носит тотальный характер — о работе в кино и на телевидении Дмитрий, якобы, тоже "может забыть".
О персоне: Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".
