Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

Алена Кюпели
28 марта 2026, 14:35
Популярного российского актера Дмитрия Нагиева повсеместно отменяют в РФ из-за правды о войне.
Дмитрий Нагиев может получить звание иноагента
Дмитрий Нагиев может получить звание иноагента / Коллаж Главред, фото Газета.ру

Кратко:

  • За что решили "отменить" Нагиева
  • Что он сказал

Популярного в террористической России актера Дмитрия Нагиева стали отменять везде, где только можно, за его высказывания о нападении РФ на Украину.

Как пишут российские пропагандисты, актера "наказывают" за то, что тот назвал военное вторжение РФ на территорию мирной Украины "войной", а не использовал кремлевскую методичку, подменяющую понятия аббревиатурой "СВО".

Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание
Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание / Фото Instagram/nagiev.universal

Кроме того, актер прокомментировал очередной эпизод новогодней франшизы "Елки". Он объяснил популярность фильма усталостью зрителей от обилия военных картин и желанием погрузиться в иллюзию счастливой жизни. "Судя по тому, что вы пришли на "Ёлки 12", с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем беда (неценз. - ред.)", — пошутил Нагиев.

Как результат - все рекламные контракты Нагиева закрыты, а баннеры с его лицом поспешно удаляются с улиц российских городов. По слухам, опала носит тотальный характер — о работе в кино и на телевидении Дмитрий, якобы, тоже "может забыть".

Дмитрий Нагиев назвал вещи своими именами / Фото Instagram/nagiev.universal

О персоне: Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

