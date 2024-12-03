Нашла магию: жена Уилла Смита случайно проговорилась про роман с девушкой

Джада Пинкетт-Смит спровоцировала новую волну обсуждений ее сложной личной жизни.

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Жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит встречается с девушкой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Джада Пинкетт-Смит после ряда скандальных заявлений завела новый роман

Звезда проговорилась про отношения с девушкой

Пара американских актеров Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит за последние 10 лет совершили серию противоречивых высказываний про их семейную жизнь - были и рассказы про полигамию, и слухи про роман Джады с приятелем ее с Уиллом сына. В 2023 году Пинкетт-Смит и вовсе заявила, что разошлась с мужем еще в 2016 году, и они просто не торопятся оформлять развод официально.

Как бы там ни было, хитросплетениям личной жизни семьи Смитов, похоже, пришел конец. В своем блоге в Instagram Джада сообщила, что не одинока, и ее партнер - совсем не Уилл Смит.

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Артистка опубликовала фото, на котором сидит в ванной и смотрит в окно. В подписи она отметила, что ее поиски волшебного в обыденном увенчались успехом рядом с новой любовью. Таким образом она проговорилась, что состоит в отношениях с девушкой.

"В последнее время я одержима идеей "найти магию в будничном". Открыть для себя простые радости, которые погружают меня в настоящее время, что усиливает связь с собой и другими. Например, наблюдать за полетом ястребов за окном ванной комнаты моей девушки, сидя в ее ванне после того, как она нанесла на мое лицо грязевую маску, которая сделала мою кожу такой счастливой!" - пишет звезда.

О том, кто стал избраннице Джады Пинкетт-Смит, и как Уилл Смит отреагировал на новый роман жены, пока не известно.

Джада Пинкетт-Смит рассказала про новый роман / instagram.com/jadapinkettsmith

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Кто такой Уилл Смит? Уилл Смит - американский актер, режиссер и музыкант. Лауреат премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и двух "Грэмми". Один из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда.

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