Николай Луценко из "Миколиної погоди" впервые рассказал про тюремный срок

Луценко и его однокурсника обвинили в убийстве.

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Николай Луценко сейчас - ведущий рассказал, как попал в тюрьму / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ranok.ictv.ua, Скриншот YouTube

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Какие последствия для ведущего имело обвинение

Украинский ведущий Николай Луценко известен на телевидении благодаря программе "Миколина погода" - о климатических изменениях он всегда рассказывал с харизмой и заметным оптимизмом. Увы, в его судьбе были и "грозовые" деньки.

Так в интервью для Алины Доротюк 71-летний Николай Николаевич рассказал, что сидел в тюрьме за преступление, которого не совершал. Это произошло с ним еще в студенчестве, в 1980 году: вместе с сокурсником по Киевскому Национальному университету имени Карпенка-Карого, актером Виктором Андриенко, Луценко гулял по Киеву. Возле гостиницы "Русь" им повстречались румынские туристы, которые предложили приобрести джинсы. В условиях тотального дефицита Советского Союза это показалось студентам весьма заманчивой идеей. После совершения покупки Николая и Виктора скрутили агенты КГБ.

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Сперва их допрашивали по поводу показаний, данных подставными свидетелями, интересовались, не получили ли они от интуристов антисовесткую литературу, а после - отвели в участок. "Мы думали, сейчас нас отпустят. Нифига! Забирают нас и ведут в участок. Мы сидим там ночь, а уже утром нас везут в Печерский суд. Обвинили, что мы убивали румын", - вспоминает ведущий.

Николай Луценко сейчас - ведущий рассказал, как попал в тюрьму / instagram.com/dorotiuk_

Позже дело Луценко и Андриенко было переквалифицировано в "хулиганство", но и в этом случае было полностью сфабрикованым - ни пострадавших, ни заявления, ни состава преступления, как такового. Тем не менее студентов посадили на 15 суток.

Увы, на этом их проблемы не закончились, ведь, по воспоминаниями Николая Николаевича, после того, как их выпустили, их едва не выгнали из университета, и некоторые близкие друзья стали воспринимать их враждебно.

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Кто такая Алина Доротюк? Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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