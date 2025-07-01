"Обвалилась часть конструкции": дом певицы Русланы пострадал от российских обстрелов

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Украинская певица, победительница Евровидения-2004 и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко разделяет ужасы полномасштабной войны вместе с обычными украинцами. Ее жилище пострадало от вражеских обстрелов, о чем она рассказала в недавнем интервью для Главком.
"Я видела, как сбили БПЛА в 300-500 метрах от меня. Один раз был прилет - у нас разбилось стекло. Как-то из-за взрыва у нас обвалилась часть конструкции балкона, пошли трещины по дому", - говорит звезда.
Впрочем Лыжичко не жалуется на судьбу. Каждый раз во время обстрелов она искренне молится и сохранении и спасении соотечественников, и не менее искренне переживает и сочувствует жертвам российской агрессии.
"Я поймала себя на мысли, что я никогда не просила в молитве только за мой дом. Я молюсь, чтобы сбили дрон или ракету, и они упали где-то в поле, не на жилые районы. Если я узнаю, что есть прилет, есть жертвы, то воспринимаю свою молитву как недостаточную, не до конца сильную, думаю, что я не научилась достаточно правильно молиться. И молоться не за себя! Я считаю, что эгоизм приводит к самоуничтожению", - отмечает Руслана.
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Кто такая Руслана Лыжичко?
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
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