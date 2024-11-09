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Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

Алена Кюпели
9 ноября 2024, 07:50
103
Никита Михалков сделал очередное бредовое заявление.
Никита Михалков
Никита Михалков сделал очередное кринжовое заявление / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nsmikhalkov?locale=ru_RU

Вы узнаете:

  • Что заявил Никита Михалков
  • Сколько он хочет "взыскать" с Украины

Путинист и прихвостень "директора России", российский режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину "за бесхозяйственность в Крыму".

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, сумасшедший Михалков потребовал взыскать почти 49 млн рублей (500 000 долларов) с украинских чиновников.

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"Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России", возглавляемым путинистом. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации.

Основная претензия санаторных — загрязнения воды в их районе. Они сообщают, что во всём виноваты украинские чиновники, которые "забили на крымскую природу и экологию".

Кто такой Никита Михалков

Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".

Между тем, они забыли отметить, что Крым был аннексирован террористической Россией 10 лет назад. И "забивали на крымскую природу и экологию" уже оккупационные власти.

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Ранее Главред писал о том, "путинист" тяжело заболел коронавирусом в прошлом году и еще долго боролся с последствиями вируса. Позже ему стало лучше настолько, что он даже выбрался на сцену и сыграл там роль. Однако путинист и "подогреватель" войны выглядел опухшим и дряхлым.

9 января этого года стал известен диагноз Михалкова. Так, режиссер, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.

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