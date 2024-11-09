Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

Вы узнаете:
- Что заявил Никита Михалков
- Сколько он хочет "взыскать" с Украины
Путинист и прихвостень "директора России", российский режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину "за бесхозяйственность в Крыму".
По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, сумасшедший Михалков потребовал взыскать почти 49 млн рублей (500 000 долларов) с украинских чиновников.
"Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России", возглавляемым путинистом. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации.
Основная претензия санаторных — загрязнения воды в их районе. Они сообщают, что во всём виноваты украинские чиновники, которые "забили на крымскую природу и экологию".
Кто такой Никита Михалков
Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".
Между тем, они забыли отметить, что Крым был аннексирован террористической Россией 10 лет назад. И "забивали на крымскую природу и экологию" уже оккупационные власти.
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Ранее Главред писал о том, "путинист" тяжело заболел коронавирусом в прошлом году и еще долго боролся с последствиями вируса. Позже ему стало лучше настолько, что он даже выбрался на сцену и сыграл там роль. Однако путинист и "подогреватель" войны выглядел опухшим и дряхлым.
9 января этого года стал известен диагноз Михалкова. Так, режиссер, которому изначально диагностировали грипп, оказался в реанимации все таки из-за коронавирусной инфекции.
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