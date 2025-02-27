Ольга Сумская показалась вместе со старшей дочерью-молчуньей

Вы узнаете:
- Ольга Сумская вспомнила свою покойную маму
- Актриса показала снимок с Тоней Паперной
Украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к покойной маме Анне Сумской, которая умерла 27 февраля 2022 года.
На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала архивные снимки, на которых запечатлена ее мама.
"Мамочка… Сегодня три года, как ты улетела от нас, родная…" - написала Ольга.
На одном из снимков, которые показала актриса, засветилась и старшая дочь Сумской – Тоня Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине. Кстати, снимок сделан в квартире родителей Ольги в Киеве.
"Это очень страшная тема для меня, как для матери – осознавать это и быть беспомощной. Это как между двумя огнями. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я не оправдываюсь, Боже упаси. Я несу этот крест. Я не имею права, потому что те скорбящие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что этот кошмар продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, и когда и как это закончится", - ранее говорила знаменитость о выборе Паперной.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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