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Остановилось сердце: сооснователь Dzidzio потерял сознание на концерте - детали

Анна Подгорная
8 декабря 2024, 13:14
189
Сердце Лесика пытались "завести" 25 минут до приезда скорой.
Лесик Турко, группа Dzidzio
Лесик Турко новости - у Лесика остановилось сердце на концерте Бучинской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

Что произошло с Олегом Турко:

  • Артист потерял сознание на сцене - у него остановилось сердце
  • До приезда скорой его реанимировали зрители из зала
  • Сердце Лесика долго не запускалось, но сейчас он пришел в сознание

5 декабря во Львове украинский музыкант и один из основателей группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко во время концерты Натальи Бучинской потерял сознание. У артиста остановилось сердце.

Лесик, как близкий друг певицы, был гостем на ее концерте, и вышел на сцену, чтобы презентовать свои новые песни. Во время второй ему стало плохо, сообщает Бучинская.

"Прямо со сцены Лесика забрали в больницу, а мы, собрав последние силы в кулак, завершали концерт. Постоянно находились на связи с женой артиста и организаторами, о состоянии вещей постоянно информировали зал. Я же только молюсь за скорейшее выздоровление своего друга, коллеги и очень талантливого человека", - написала она в социальных сетях, и попросила поддержать сбор на лечение Турко. Видео падения артиста опубликовал Telegram-канал Львівич.

Позже для Униана ситуацию прокомментировала супруга Лесика Ирина. "Он вышел на сцену, исполнил песню, с ним был его администратор 20 минут до того, все было нормально, песня звучала. Он просто сказал, что сейчас будет песня "Мажор", я не видела, к сожалению, того момента, и он просто упал. Скорая ехала очень долго, но были в зале двое работников реанимации, муж с женой, и они фактически те 25 минут его "качали". Потом, когда уже приехал реанимобиль, тоже не сразу смогли завести сердце, еще какие-то определенные манипуляции проводили прямо на скамейке, потом в машине еще", - вспоминает женщина.

Также она рассказала, про состояние артиста сейчас - она отметила, что Лесик уже пришел в себя, но по-прежнему слаб. Кроме того врачи не могут определить причину остановки сердца. "Поехали уже в больницу и здесь несколько часов не могли завести сердце. Была дефибрилляция желудочков. Сердце срывалось все время. Сейчас искусственные аппараты поставили. Я вчерашний день помню плохо, КТ еще сделали. Никаких не было ни кровоизлияний, ни инсульта, то есть, даже если был какой-то тромб, он мог просто разорваться во время дефибрилляции. Не знаю, почему прекратилось дыхание. Никто ничего не знает, не комментирует. Он уже сегодня узнает некоторых, но концерта не помнит", - рассказала Ирина Турко.

Смотрите видео падения Лесика Турко во время концерта Натальи Бучинской:

Юлик (Назарий Гук) и Дзидзьо (Михаил Хома), бывшие коллеги артиста, не остались в стороне - в своих блогах они сообщили про беду Лесика, и призвали поддержать его и его супругу.

Также подруга Турко Мария Панчишин сообщила, что в мае 2024 года Олег Турко "перенес сложную операцию на сердце".

Лесик
Лесик Турко новости - у Лесика остановилось сердце на концерте Бучинской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial, instagram.com/dzidzio

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Группа DZIDZIO

DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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