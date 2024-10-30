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От редкого заболевания умерла "Наталья" из польских фильмов "Ва-Банк"

Анна Подгорная
30 октября 2024, 19:40
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Эльжбета Зайонцувна была яркой звездой, но угасла слишком рано.
Умерла Эльжбета Зайонцувна
Умерла Эльжбета Зайонцувна - подробности / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Что произошло:

  • Эльжбета Зайонцувна последние 12 лет страдала редким наследственным заболеванием
  • Тяжелый недуг привел к трагическим последствиям

Польская актриса театра, кино и телевидения Эльжбета Зайонцувна скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщает издание Рolsat.

Смерть наступила в результате редкого наследственного заболевания, которым в последние годы страдала артистка. В 2012 году ей диагностировали болезнь Виллебранда, для которой характерно спонтанное возникновение сильных кровотечений.

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Сообщество польских театральных деятелей, в которое при жизни входила Зайонцувна на официально странице в Facebook, оставило про актрису прощальное слово: "С большой грустью и сожалением мы прощаемся с нашей коллегой Эльжбетой Зайонцувной. В одном из интервью она сказала: "Я люблю смеяться, я люблю веселых людей. Именно так я хочу жить...". И именно такой мы будем тебя помнить. Прощай, Эля!"

Наибольшую известность в кино Эльжбете Зайонцувне принесла роль в авантюрных криминальных комедиях Юлиуша Махульского "Ва-Банк" и "Ва-Банк II" (1981, 1984). Актриса играла Наталью - невесту мелкого мошенника Мокса, которая вместе с женихом и его братом помогает бывшему медвежатнику Квинто отомстить жадному Крамеру.

Фильмы "Ва-Банк"

Дебютные фильмы польского кинорежиссера Юлиуша Махульского "Ва-Банк" (1981) и "Ва-Банк II, или ответный удар" (1984) рассказывают о приключениях Хенрика Квинто - джазового трубача и по совместительству лучшего взломщика сейфов и яркую фигуру в криминальном мире. Сюжет построен на противостоянии Квинто и Крамера - нечистого на руку банкира, который в прошлом был сообщником Хенрика.

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