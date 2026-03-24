Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя

Вкратце:
- Моника Беллуччи и Венсан Кассель оберегали младшую дочь от публичности
- Однако Леони Кассель решила пойти по стопам старшей сестры
Моника Беллуччи и Венсан Кассель расстались еще в 2013 году, но звезды киноэкранов все же и сегодня связаны друг с другом. В браке у пары актеров родились две дочери - Дева (2004) и Леони (2010).
Дева Кассель в возрасте 14 лет начала карьеру модели и успешно ее развивает - она блистает на подиумах и обложках популярных журналов, сотрудничает с именитыми брендами и имеет все шансы превзойти маму на фэшн-поприще. Леони родители старались оберегать от всеобщего внимания.
Но Леони решила взять жизнь в свои руки. 16-летняя девушка считает Деву своим кумиром, поэтому решила пойти по стопам старшей сестры. Дебют Леони Кассель получился крайне эффектным - от неизвестности до обложки Vogue Italia. Так весь мир познакомился с ней - не менее харизматичной и привлекательной, чем Дева или Моника.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.
Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.
О персоне: Моника Беллуччи
Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".
